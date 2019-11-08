Мэр Одессы поздравил коллектив Художественного музея со 120-летием

7 ноября 2019 года по случаю празднования 120-летия в Одесском художественном музее состоялось торжественное собрание, в котором приняли участие руководители города и области, представители городских музеев и общественных организаций, а также почитатели художественного искусства.

Как сообщает официальный сайт города, приветствуя собравшихся, директор музея Александр Ройтбурд отметил, что в КУ «Одесский художественный музей» Одесского областного совета представлены уникальные коллекции картин.

Экспозиция музея открывается творениями иконописцев XVI-XVII веков и ранними светскими портретами. Также представлена своеобразная живопись талантливого мариниста Ивана Константиновича Айвазовского. В музее находятся полные собрания произведений живописцев второй половины XIX века — работы художников А.Саврасова, И.Левитана, И.Шишкина, А.Куинджи, И.Репина, В.Сурикова и др. В экспозиции представлены и работы известных мастеров рубежа XIX и XX веков: В.Серова, М.Врубеля, Н.Рериха, Б.Кустодиева, А.Бенуа, К.Сомова, В.Кандинского.

«Если 120 лет назад в музее было где-то 700-800 экспонатов, то сейчас их уже порядка 12000. При этом за 120 лет площадь музея не увеличилась ни на один квадратный метр. Если бы мы выставили из хранилищ всё, что там лежит, он стал бы в десятки раз интереснее», — рассказал Александр Ройтбурд.

Поздравляя трудовой коллектив с праздником, Одесский городской голова Геннадий Труханов отметил, что здесь трудятся, поистине, энтузиасты своего дела, на протяжении многих десятилетий сохраняя преданность музею.

За многолетний плодотворный труд, высокие достижения в профессиональной деятельности и по случаю 120-й годовщины со дня основания Одесского художественного музея мэр Одессы Геннадий Труханов вручил работникам музея Почётный знак Одесского городского головы «Трудовая слава», Почётным знаком Одесского городского головы «Благодарность», Почётной грамотой исполнительного комитета Одесского городского совета.

Мэр призвал представителей областной власти объединить усилия с городом, чтобы помочь музею. Со своей стороны мэрия готова рассмотреть варианты помещений под хранилище картин. Для этого городской голова попросил директора предоставить задание с необходимыми техническими требованиями.

«Художественный музей — наше общее достояние. Чтобы развивать его и делать ещё лучше, мы должны скооперироваться и вести совместную работу. Политики должны не мешать, а помогать искусству», — подчеркнул Геннадий Труханов.