В Одессе на могиле Ройтбурда открыли памятник

Ко дню рождения одесского художника, бывшего директора Одесского художественного музея Александра Ройтбурда на его могиле установили скульптуру работы Валерия Басанца.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Одесского национального художественного музея.

«При поддержке участников и участниц Клуба Маразли установлен памятник на могиле Саши. Валерий Басанец выбрал именно эту работу для памятника, ведь эта его статуэтка была в Сашиной коллекции. Ройтбурд мечтал увеличить одну из скульптур Валерия из коллекции музея и поставить её на Приморском бульваре возле Одесского художественного. Николай Худолий выполнил памятник в сотрудничестве с Валерием Басанцом. Весь процесс его изготовления сопровождал друг Саши и участник Клуба Маразли – Евгений Лемберг», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, украинский художник Александр Ройтбурд умер 8 августа 2021 года на 60-м году жизни в киевской больнице в результате тяжёлой болезни. Ройтбурд – представитель южноукраинской художественной школы, а также постмодернизма. Получил образование на художественно-графическом факультете Одесского пединститута. Стал соучредителем одесской ассоциации «Новое искусство», работал артдиректором, а с 1999 по 2001 гг. – президентом этой ассоциации. В 1997-1999 гг. возглавлял Центр современного искусства Сороса в Одессе. Являлся региональным координатором фестиваля «Культурные герои» (Одесса). С 2017 года Ройтбурд до смерти был директором Одесского художественного музея. Был участником более 100 выставок и художественных проектов. Его работы экспонировались во многих музеях мира.

Фото: Одесский национальный художественный музей/Facebook

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