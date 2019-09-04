Не долго музыка играла: облсовет таки изгнал Ройтбурда из одесского музея

4 сентября Одесский областной совет расторг контракт с директором Одесского художественного музея, известным художником Александром Ройтбурдом.

За его увольнение проголосовал 51 депутат, сообщает «Думская».

«Вопрос внесли в повестку дня по предложению депутата от «ОппоБлока» Алексея Кобыльникова. «Оппозиционер» заявил, что Ройтбурд игнорирует депутатские запросы относительно финансовой деятельности музея и издевается над ними. Кроме того, якобы с его подачи некий гражданин Российской федерации избил бывшего директора музея Виталия Абрамова», — говорится в сообщении.

«Этот человек, который последние 50 лет отдал искусству, был избит, он получил гипертонический криз, ушибы, у него надорвано ухо», — заявил Алексей Кобыльников.

Против увольнения Александра Ройтбурда выступила временно исполняющая обязанности председателя Одесской облгосадминистрации Светлана Шаталова, обвинив инициаторов увольнения Ройтбурда в лоббировании личных интересов и отсутствии гражданского долга.

«Ваша настойчивость не имеет границ, ваши договорняки противоречат здравому смыслу и логике», — отметила чиновница.

Против высказался и депутат от «Европейской Солидарности» Юрий Басюк, отметив, что Ройтбурд — «известный художник, это человек, который возрождает музей».

Однако убедить коллег они не смогли.

Как сообщала Одесса News, предыдущий проект решения облсовета об увольнепии художника вносил депутат фракции Оппоблока Виталий Саутёнков. Ему, в частности, не понравились акции, которые проводились для молодёжи в музее по инициативе Ройтбурда. Депутат увидел там порнографические картины и даже растление детей, кроме того, он поставил в вину Ройтбурду, что тот не ответил на его депутатский запрос.