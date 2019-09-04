Вице-премьер прокомментировал увольнение директора Одесского худмузея

Вице-премьер по вопросам евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба выразил поддержку известному художнику и директору Одесского художественного музея Александру Ройтбурду, с которым Одесский областной совет досрочно разорвал контракт.

Об этом Кулеба написал в Facebook.

«С Александром Ройтбурдом я лично незнаком. И хотя он огромный талант, я даже не фанат его таланта, если честно). Но то, что он делал в Одессе, по сути было интеграцией отдельно взятого музея в европейское (и мировое) культурное пространство», — отметил Кулеба.

По его словам, евроинтеграция — это не абстракция, а очень конкретные стандарты качества жизни в политике, экономике, культуре, способах парковки, сортировке мусора и далее по списку.

Кулеба отметил, что битва за евроинтеграцию происходит везде — от правительственных кабинетов до музеев.

«Украинские совок, постсовок и рагульство никуда не делись. Они всегда готовы отжать утраченные позиции у тех, кто пытается ввести в Украине нормальные европейские стандарты. В этом случае — сделать крутой европейский музей в Одессе. И поэтому я в этой ситуации, конечно, на стороне Ройтбурда-евроинтегратора», — подчеркнул вице-премьер.

Как сообщала Одесса News, депутаты Одесского областного совета 4 сентября проголосовали за освобождение от должности директора Одесского художественного музея Александра Ройтбурда.

Ройтбурда уже пытались уволить в июне этого года. За него на сессии вступилась и.о. председателя Одесского облсовета Светлана Шаталова. Она отметила, что после прихода Ройтбурда на должность директора доход Одесского худмузея превысил 1,7 млн грн, тогда как в прошлом году было всего полмиллиона. Тогда депутаты не проголосовали за освобождение Ройтбурда от должности.

Кстати. Ройтбурд в 2017 году выиграл конкурс на должность директора Одесского художественного музея. В марте 2018 года председатель Одесской облгосадминистрации Максим Степанов подписал с ним контракт на 5 лет.

В разное время Ройтбурд был председателем правления Центра современного искусства Сороса (Одесса), директором Галереи Гельмана в Киеве.