Двое боевиков из «ДНР» и «ЛНР» одесским судом приговорены к 15 годам, пока заочно

Два жителя Одесской области осуждены за участие в террористической организации. Им назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Прокуратурой в суде доказано, что один из осуждённых летом 2014 года вступил в террористическую организацию «ЛНР» и проходил службу в составе вооружённых формирований – «Казачья национальная гвардия Всевеликого войска Донского» и «Первый казачий полк имени атамана Платова». Занимал должности командира разведывательной роты под позывным «Тюля».

Отмечается, что в рядах боевиков сопротивлялся законным действиям сил АТО Украины, участвовал в боевых действиях в населённых пунктах Лисичанск – Северодонецк – Рубежное и Дебальцево, в так называемом «Дебальцевском котле».

Второй боевик с 2015 по 2018 годы проходил службу в составе вооружённого подразделения «Центр подготовки Министерства обороны ДНР» стрелком, под позывным «Одесса». Будучи в составе незаконного формирования, обеспечивал «правопорядок» в Донецке, убеждал местное население в легитимности преступной деятельности самопровозглашённой власти. Отвечал за диверсионную и разведывательно-подрывную деятельность на смежной с условной линией разграничения и линией боевого столкновения по территориям Донецкой и Луганской областей.

Начало срока отбывания наказания для обоих начнётся с даты их задержания.

Одесса News информировала, что в октябре 2023 года контрразведка Службы безопасности задержала агента главного управления генштаба из РФ (известного как ГРУ) в результате многоэтапной спецоперации в Одессе.

Фото: Одесская облпрокуратура

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