Директор одесских «Масок» приглашает посмотреть на свои картины

По 16 августа в галерее «ARTODESSA», расположенной в Летнем театре Городского сада, будет проходить выставка живописи и графики Георгия Делиева «Гармония дурака».

Георгий Делиев — актер, режиссер, музыкант, певец, композитор, сценарист, художник, педагог, народный артист Украины, художественный руководитель и режиссер театра «Маски».

Георгий Делиев на протяжении ряда лет экспериментирует в разных жанрах живописи, создавая серии тематических работ. При этом интересующие его объекты и явления весьма разноплановы — от пейзажей из разных стран до неожиданных натюрмортов, от автопортретов до изображений животных. Работы, представленные на выставке, выполнены маслом, акварелью, пастелью и акрилом.

Мастер без труда реализует свои замыслы, изображая героев в разных обстоятельствах, неожиданные или забавные ситуации, из чего строится сюжет произведения, его философия и эмоциональная составляющая. Некоторые из них наполнены экспрессией, иные — лирическим звучанием. Свой артистический темперамент художник зачастую перевоплощает в энергетику своих работ, предлагая зрителю вызов в виде диалога и одновременно высказываясь о волнующих его моментах жизни.