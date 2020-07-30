Ryanair запустила новые рейсы в Испанию и Грецию из Одессы

Авиакомпания-лоукостер Ryanair запустила рейсы из Одессы в Барселону и Афины.

Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

Билеты уже есть в продаже.

Слетать туда можно будет с 27 октября. Рейсы будут выполняться дважды в неделю: по вторникам и субботам.

Стоимость билетов в Барселону стартует от 68 евро в обе стороны, а в Афины — от 86 евро.

По сообщению из Международного аэропорта «Одесса», авиакомпания Wizz Air осуществляет несколько рейсов в Италию, в частности,

Одесса-Болонья. Вылеты из Одессы: по вторникам и субботам в 10:30 по местному времени.

Одесса-Венеция (Тревизо). Вылеты из Одессы: по понедельникам и пятницам в 05:35 по местному времени.

Одесса-Милан (Мальпенса). Вылеты из Одессы: по понедельникам и пятницам в 16:30 по местному времени.

Одесса-Рим (Фьюмичино). Вылеты из Одессы: по понедельникам и пятницам в 17:00 по местному времени.

Отмечается также, что путешественники, прилетающие в Одессу из стран «красной зоны», смогут сдать ПЦР-тест на коронавирус прямо в аэропорту. Здесь на первом этаже нового терминала заработал пункт забора анализов.



30 июля аэропорт «Одесса» осуществляет посадки на самолёты рейсами в Киев, Харьков, Минск, Варшаву, Прагу, Стамбул, Анталью и Тель-Авив.

Как сообщала Одесса News, авиакомпания Ryanair осуществляла пассажироперевозки из Одессы в Италию за 36 евро.