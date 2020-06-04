В июле из Одессы в Рим можно попасть за 36 евро

Авиакомпания Ryanair открыл продажу билетов из Украины в Италию на первые две недели июля.

Об этом сообщается на сайте компании.

Рейсы стартуют из Киева, Львова, Одессы и Харькова. Всего в системе бронирования 28 рейсов в четыре итальянских города — Болонью, Катанию, Бергамо и Рим. Из Одессы можно слетать в Рим 8 июля за 36 евро, а вернуться назад 12 июля уже за 52 евро.

Отметим, что бронировать билеты после указанных двух недель пока нельзя. Разрешение летать в Италию временное, выдано оно 3 марта и будет действовать до 13 июля 2020 года. В ближайшее время разрешение должны выдать постоянное.

По сообщению Международного аэропорта «Одесса» шум двигателей самолётов Fly UIA, которые будут выполнять рейсы Киев-Одесса-Киев, мы услышим в Одессе уже 05 и 06 июня». Отмечается, что первый рейс планирует прибыть в Одессу в эту пятницу в 20:00.

В обратном направлении самолёты будут следовать 8 и 9 июня, в 17:00 и 8:00 соответственно.

Как сообщала Одесса News, с 5 июня в Украине начнутся внутренние авиаперелёты, с 15 июня — международные пассажироперевозки.