Министром культуры назначен держатель акций Одесской киностудии

4 июня Верховная Рада назначила Ткаченко министром культуры и информационной политики.

Об этом сообщает Укринформ.

Новоназначенный чиновник торжественно поклялся в верности украинскому народу с трибуны Верховной Рады и заявил, что впереди у него много вызовов, но он «засучил рукава», и украинской культуре — быть, о чём он также успел написать в Facebook.

«Спасибо за доверие коллегам народным депутатам и Президенту. Спасибо украинцам! Впереди — немало вызовов, которые, объединившись, мы преодолеем!» — написал Ткаченко.

Он также вспомнил слова певца Андрея Кузьменко: «Можно опустить руки, сказать: нет денег, нет желания… А можно засучить рукава и уже сейчас начинать создавать своё будущее».

Верховная Рада также поддержала сложение с Ткаченко полномочий народного депутата. Такое решение поддержали 299 нардепов.

Министр культуры и информационной политики заявил, что уже готовит к продаже свои акции Одесской киностудии.

«Одесская киностудия. Я знаю, что у лжи нет границ, потому что это невежество и хамство, которое я постоянно слышу по этому поводу. Так вот, хочу заявить, что никакого конфликта интересов не будет. Мои акции готовятся к продаже, и не в какой-то слепой траст, прощу прощения. Это дело будет сделано в ближайшее время», — заявил Ткаченко.

Как сообщала Одесса News, в феврале Генеральная прокуратура направила в прокуратуру Одессы и Киева материалы по решению Хозяйственного суда Киева, которое может привести к окончательному переходу в частную собственность Одесской киностудии.

21 января 2020 года Хозяйственный суд Киева вынес решение о передаче в руки частников 12% акций ЧАО «Одесская киностудия». Таким образом, государственный пакет акций в размере 50% плюс 1 акция сокращается до 38%, и государство по сути теряет контроль над предприятием.

СМИ сообщали, что за фирмами, которые являются владельцами частного пакета акций киностудии, стоят Александр Ткаченко и бизнесмен-застройщик Андрей Ваврыш.

Фото: Укринформ, Facebook