На защиту уволенного судом директора одесского музея встали нардеп и глава ООГА

В защиту уволенного решением Одесского областного совета при поддержке суда директора Одесского художественного музея Александра Ройтбурда высказался председатель Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко, а председатель Одесской облгосадминистрации Максим Куцый лично встретился с уволенным директором.

Как написал на своей странице Facebook Александр Ткаченко, Одесский облсовет не имеет полномочий увольнять с должности директора музея Александра Ройтбурда.

«Ещё в середине мая комитетом мы направили обращение в ООС Одесский областной совет, — ред.), где напомнили им статьи Законов «О местном самоуправлении», «О культур » и «О музеях и музейном деле». В частности о том, что для областных советов не предусмотрено таких полномочий. По состоянию на сегодняшний день ответа от ООС мы так и не получили, поэтому уже подготовили письмо-обращение в ОГА. Попробуем с их помощью нарушить молчание ООС», — написал Ткаченко.

Он также отметил, что попытки облсовета уволить Ройтбурда с должности директора Одесского художественного музея продолжаются уже три года.

«Сначала одесские избранники отказывались подписывать с ним соглашение, хоть он и победил в конкурсе на должность. Затем цеплялись к тому, что ремонт в музее он делал «не в установленном законом порядке», и уволили. А после решения райсуда, который восстановил его на работе, пошли в апелляционный суд. Ещё и попытались создать незаконный орган надзора и цензуры объектов культуры — так называемый наблюдательный совет», — заявил председатель Комитета.

Глава Одесской ОГА Максим Куцый написал у себя в Facebook, что он полностью поддерживает Александра Ройтбурда в должности директора музея.

«Мы знакомы всего полгода, но за этот короткий промежуток времени я увидел отношение Александра к музею… На 120-летие OFAM / Одесский художественный музей он лично показал мне, как к лучшему изменились залы и помещения. Благодаря Саше меценатство и поддержка местной культуры вновь стали модными в Одессе.

Сегодня выражаю свою личную всестороннюю поддержку Александру, ведь верю, что благодаря именно его усилиям наш художественный музей становится настоящей жемчужиной Одессы».

Также Максим Куцый встретился с Александром Ройтбурдом в облгосадминистрации.

«Обсудили наши дальнейшие действия по защите полноценной работы заведения и команды», — прокомментировал цель встречи глава ООГА.

Максим Куцый сообщил, что Ройтбурд намерен обжаловать решение суда, в чём ему со стороны облгосадминистрации будет оказана вся возможная юридическая помощь, более того, ОГА выступит третьей стороной на стороне истца.

Кроме того, по сообщению Куцого, контракт с Ройтбурдом расторгнут не будет. «Такое решение должно базироваться на результатах работы, а Александр, как руководитель учреждения, по моему мнению, превратил заброшенный музей в популярное и знаковое место».

Как сообщала Одесса News, днями Одесский апелляционный суд отменил решение Приморского райсуда о признании незаконным увольнение Ройтбурда Одесским облсоветом.