Картина Айвазовского ушла на аукционе за $3 млн, перстень игрока НБА — за $200 тысяч

Картину «Неаполитанский залив» известного художника-мариниста Ивана Айвазовского продали на аукционе Sotheby’s почти за 2,3 миллиона фунтов стерлингов.

Об этом сообщили в Sotheby’s, пишет Укринформ.

Картину продали за 2 295 000 фунтов стерлингов (около 2,9 млн долларов).

Длина самого полотна «Неаполитанский залив», которая была написана Айвазовским в 1878 году, составляет 208,5 сантиметров. Это самая большая по длине картина художника.

Отмечается, что первоочередная цена лота не превышала 1,2 миллиона фунтов стерлингов. Всего участие в аукционе приняли 16 человек.

Имя покупателя пока неизвестно.

Между тем, на другом аукционе — в США — ушёл с молотка чемпионский перстень легендарного баскетболиста Коби Брайанта, погибшего в январе этого года при крушении вертолёта в Калифорнии.

«Памятную награду Коби Брайанта сезона-1999/2000, находившуюся во владениях частного коллекционера, продали с аукциона за 206 080 долларов, сообщает XSPORT.

Ранее также за огромную сумму с аукциона продали и личные вещи легендарного баскетболиста НБА.

«Брайант подарил родителям пару одинаковых перстней после победы в сезоне-1999/2000. Но мать Коби, Памела Брайант, попыталась продать перстни после того, как легенда побил горшки с родителями. Коби пытался препятствовать продаже, но суд был на стороне родителей и дал разрешение на продажу шести предметов, включая перстни. Всё же, предметы были проданы частному коллекционеру за 280 000 долларов», — говорится в сообщении.



Этот коллекционер и выставил на аукцион Goldin Auction один предмет из шести и получил за него 206 080 долларов.

Кстати. В 2020 году посмертно легендарного игрока НБА Коби Брайанта официально включили в Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита.

Как сообщала Одесса News, аукционный дом Julien’s Auctions выставил на продажу гитару Martin D-18E, на которой играл лидер группы Nirvana Курт Кобейн, а аукцион Sotheby’s продал кроссовки, в которых ходил известный баскетболист Майкл Джордан.