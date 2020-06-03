Королева шашек из Одессы стала чемпионкой международного турнира онлайн

Одесский гроссмейстер Виктория Мотричко заняла первое место на проведённом в онлайн-режиме XII Международном турнире по шашкам памяти Марата Геллера.

Об этом сообщает сама одесская королева шашек на своей странице в Facebook.

«На игровом портале www.gambler.ru прошёл 12-й международный турнир по шашкам-64 памяти М.С.Геллера.

В турнире приняло участие 123 спортсмена, среди которых 16 гроссмейстеров, победители и призёры чемпионатов мира и Европы среди мужчин и женщин, победители юношеских первенств из 8 стран», — разместила информацию об онлайн-игре Виктория Мотричко.

Виктория выиграла в турнире по классическим шашкам (64-клеточная доска), в которые Мотричко не состязалась уже около семи лет, предпочитая шашки международные, то есть стоклеточные.

Одесситка одержала пять побед, пять раз сыграла вничью и всего один раз проиграла. Теперь она должна принять участие в товарищеском онлайн–матче между Украиной и Белоруссией в формате 12 на 12 (восемь мужчин и четыре женщины в каждой команде).

Одесса News сообщала, как живёт в условиях карантина титулованная одесская шашистка.

Фото: Facebook/Мотричко, Odessa Online