В Одессе вступил в силу запрет на вылов мидий и креветок

Запрет на вылов креветок и мидий в Чёрном море вступил в силу с 1 июня.

Об этом сообщает Черноморский рыбоохранный патруль на своей странице в Facebook.

Запрет продлится до 31 августа и будет касаться не только Чёрного моря, но и связанных с ним лиманов и озёр.

Нарушителям запрета грозят штрафы: по 1,19 гривен за каждую креветку и по 1,7 гривен за каждую мидию.

Как сообщала Одесса News, 15 мая завершился запрет на специализированный вылов сельди в связи с началом массового нерестового хода в реку Дунай.