В Одесской области объявлен запрет на спецвылов сельди

Запрет на специализированный вылов сельди в связи с началом массового нерестового хода в реку Дунай начинается с 15 апреля.

Рыбоохранный патруль пояснил, что под специальным выловом подразумевается изъятие водных биоресурсов сетками, при котором объект промысла должен составлять не менее 50% от массы улова.

Запрет устанавливается в следующие сроки:

на участке Дуная от Чёрного моря до ответвления Килийского и Тульчинского устьев (Килийского Чатала) в районе деятельности Одесского рыбоохранного патруля — десятидневный запрет с 15 по 24 апреля включительно;

на участке Дуная от ответвления Килийского и Тульчинского устья (Килийского Чатала) вверх по реке в пределах Одесской области — двадцатидневный запрет с 20 апреля по 9 мая включительно.

Рыбоохранный патруль Одесской области призывает граждан соблюдать установленный запрет, напоминает об ответственности и просит сообщать о нарушениях по телефону 098-798-47-93.

Как сообщала Одесса News, запрет на промышленный и любительский лов камбалы (глоссы) установлен с 15 февраля по 30 апреля в Одесской области.