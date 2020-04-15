В Украине снова будет госрегулирование цен на социальные продукты

С 15 апреля на период чрезвычайной ситуации в Украине будет действовать государственное регулирование цен на социальные продукты, лекарственные средства и медицинские изделия.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава Национального совета экономического развития Украины Алексей Дорошенко.

«Государство три года назад решило избавиться от возможности влиять на бизнес, даже в ситуации необоснованного роста цен. Тогда под мониторинг попадали 32 продукта», — напомнил он.

Так, с сегодняшнего дня под государственное регулирование подпадают 10 продуктов, 8 фармпрепаратов и 2 медицинских товара. Среди продуктов — гречка, сахар, мука пшеничная в/с, отечественные макароны, молоко 2,5% в плёнке, ржано-пшеничный хлеб, куриные яйца 1 категории, курица в тушке, сливочное масло 72,5% и минеральная вода без газа.

В медпрепараты, подлежащие госрегулированию, отнесены маски и рукавички.

Поэтому, если цена в торговле на указанные товары планирует повышаться, то заведение торговли через электронную форму обязано сообщать об этом в Госпотребслужбу. На производителей или поставщиков это регулирование не распространяется. Но государство будет изучать причины роста цен в розничных магазинах, и иметь возможность влиять и на производителей, и на импортеров, если цены растут без экономического обоснования, — информирует Дорошенко.

Как сообщала Одесса News, группа предпринимателей Белгород-Днестровского провела акцию протеста в связи с закрытием на карантин продовольственного рынка.