Нацсовету по вопросам ТВ не понравилась русская «Кухня» каналов «1+1» и «Интера»

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания рассмотрел результаты внеплановой проверки ООО «ТРК «Студия 1+1» и принял решение проверить телеканал «Интер» и-за показа фильмов с участием российских актёров, представляющих угрозу для национальной безопасности Украины.

Нацсовет применил к телеканалу «1+1» штрафную санкцию на сумму 71 488,95 грн за нарушение требований украинского законодательства при трансляции телесериала «Кухня» на негосударственном языке.

«Проанализировав предоставленные лицензиатом документы и объяснения, по результатам проверки было установлено, что трансляция сериала «Кухня» (производства ООО Keystone Production по заказу ЗАО YBW Group, 2013, Российская Федерация) на русском языке с украинскими субтитрами является нарушением требований абзаца второго части пятой статьи 10 Закона Украины «О телевидении и радиовещании». Поэтому Национальный совет, учитывая нормы статьи 72 настоящего закона, применил к вещателю санкцию «взыскание штрафа». Это — 5% от суммы лицензионного сбора, что для телеканала «1+1″ составляет 71 488,95 грн», — отметили в Нацсовете.



Проверка «1+1» была назначена после обращения гражданина Максима Ковбыка, который пожаловался на неправомерную трансляцию в эфире телеканала с 13 апреля по 30 мая 2020 года сериала «Кухня» на негосударственном языке.

Также Нацсовет принял решение, которым назначил проверку телеканала «Интер» из-за показа фильмов с участием актёров, внесённых в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

«Перечень состоит из 11 фильмов» — сказано в сообщении. Это: «Карнавал», «Пираты ХХ века», «Огарёва, 6», «Семь невест ефрейтора Збруева», «Любовь и голуби», «Москва слезам не верит», «Собачье сердце», «Маленькая Вера», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Гараж» и «Служебный роман».

Как сообщала Одесса News, перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, составляет Министерство культуры и информационной политики на основании представления СБУ.

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