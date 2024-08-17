Из черноморских портов Украины за год вышли 2379 судов

За год работы временного морского пути, также известного как «украинский коридор», 2379 судов экспортировали украинские грузы в 46 стран мира.

64,4 млн тонн – общий грузооборот, из которых 43,5 млн тонн – продукция украинских аграриев, — сообщает Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.

«Несмотря на систематические российские обстрелы, Силы безопасности и обороны продолжают обеспечивать морской путь для гражданских судов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, кроме составляющей безопасности, сегодня существует два основных инструмента страхования рисков судовладельцев, чьи суда направляются в или из морских портов Украины.

Первый – это механизм страхования ведущими страховыми компаниями и банками мира при содействии Правительства Великобритании. Соглашение позволяет покрывать риски Marine Hull War и Loss of Hire War для судов на уровне 1-1,25% страховых премий.

Второй – гарантии возмещения вреда фрахтователям, операторам и владельцам судов и судов внутреннего плавания во время пребывания таких судов в территориальных водах Украины.

В августе 2023 года ВМС Украины объявили о новых временных маршрутах движения гражданских судов в/из черноморских портов после прекращения в июле 2023 года зернового соглашения с участием ООН, Турции и России.

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