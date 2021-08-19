В Одесской области строят новую железнодорожную ветку

По программе Президента Владимира Зеленского «Большое строительство» на железнодорожном перегоне Черноморская — Береговая продолжается укладка второго главного пути.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облгосадминистрации.

«Это позволит увеличить пропускную способность с 55 до 60 пар поездов в сутки. Работы на 6,5 км планируется завершить до конца года», — говорится в сообщении.



Отмечается, что именно этими железнодорожными путями осуществляются перевозки для 3-х из 5-ти крупнейших стивидорных компаний страны — ГП МТП «Южный», ООО «Трансинвестсервис» и АО «Одесский припортовый завод».

Существующая железнодорожная колея не позволяет увеличить объёмы и скорость перевалки грузов. Последний раз пропускную способность здесь повышали 6 лет назад.

В дальнейшем в Министерстве инфраструктуры Украины рассматривают возможность достройки второго главного пути на участке «пост 30 км»-станция Береговая/станция Химическая. Тогда пропускная способность участка Черноморская-Береговая-Химическая составит уже 150 пар поездов в сутки.

Как сообщала Одесса News, в августе в Одесской области по программе Президента «Большое строительство» завершился ремонт очередного участка дороги Р-33 Винница-Турбов-Гайсин-Балта-Великая Михайловка.

Фото и видео: Мининфраструктуры

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