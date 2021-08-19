В Одессе чествовали олимпийцев

18 августа в Одесском Доме представительств состоялась встреча руководства города и области с одесскими спортсменами, которые в составе сборной команды Украины принимали участие в играх ХХХІІ Олимпиады-2020 в Токио.

Как сообщают официальные сайты города, облгосадминистрации и облсовета, на встрече присутствовали олимпийские призёры прошлых лет, председатель Одесской облгосадминистрации Сергей Гриневецкий, председатель областного совета Григорий Диденко, городской голова Геннадий Труханов.



«Очень приятно находиться здесь и быть не просто гостем, но и частью большой спортивной семьи. Как достаются спортивные победы, каким трудом, мы знаем не понаслышке. Искренне рад сегодня видеть олимпийских чемпионов, прославивших нашу страну в прошлые годы, и чьё имя вписано золотыми буквами в историю спорта. И, конечно же, слова огромной благодарности участникам Олимпийских игр этого года, особенно серебряному призеру Анжелике Терлюге», — поблагодарил спортсменов Геннадий Труханов.

Каратистка Анжелика Терлюга рассказала, что признание в 2016 году карате олимпийским видом спорта полностью изменило её жизнь. Для участия в Олимпиаде-2020 спортсменке пришлось пройти более 23 отборочных турниров в разных точках планеты.



«Я очень люблю Одессу. И сегодня мне очень приятно, что эта награда так много значит для моего города. К сожалению, карате больше не будет олимпийским видом спорта. Я сделала, что могла, и благодарна каждому, кто был со мной в этот период, каждому, кто мне помогал», — сказала одесская каратистка.

Сергей Гриневецкий наградил её Почетным отличием председателя Одесской областной государственной администрации и сертификатом на получение денежного вознаграждения по итогам участия в XXXII летних Олимпийских играх. Такие же сертификаты получили каратистка Анита Серёгина, которая заняла V место, Ирина Маловичко, в активе которой VIII место по стрельбе стендовой, Анастасия Тодорова, участница Игр по гребле на байдарках и каноэ; Василий Михайлов (вольная борьба), боксёр Цотне Рогава.

В течение года спортсмены Одесской области, которые завоёвывали олимпийские лицензии, получали из областного бюджета ежемесячно 20 000 гривен денежной помощи. Как отметила Анжелика Терлюга, эти средства стали ей поддержкой в ​​прохождении реабилитации и подготовки к соревнованиям. «Ваша финансовая поддержка из областного бюджета, которую я получала задолго до соревнований — это тоже часть этой серебряной медали», — сказала Анжелика.

Выступая на торжественной встрече с олимпийцами Сергей Гриневецкий коснулся не только праздничных моментов, но и говорил о проблемных вопросах.

«Совместно с областным и городским советом у нас есть перспективы по развитию именно спортивной материальной базы, в частности, создание современных спортивных комплексов в Одесской области. Остро стоит и вопрос подготовки кадров — учителей физкультуры и тренеров. С 2022 года начнётся программа Президента Украины по восстановлению детско-юношеских спортивных школ. Одесская областная государственная администрация выступила с инициативой повысить уровень заработной платы для тренеров и педагогов, потому что это одна из мотиваций, которая сможет привлекать ещё с детского возраста молодёжь к спорту, в секции, в спортивные команды и воспитывать будущих олимпийцев. Потому что если будет массовое развитие спорта, это позволит нам находить те спортивные жемчужины, которые продолжат традиции наших славных олимпийцев Елены Соколовской, Якова Железняка, Николая Авилова… », — отметил Сергей Гриневецкий.

За значительные спортивные достижения и достойное участие в Олимпийских играх Григорий Диденко вручил ценный подарок — наручные часы Одесского областного совета Анжелике Терлюге и её тренеру Денису Морозову, а также Аните Серёгиной и её тренеру Александру Тонкошкуру.

Одесса News сообщала о встрече Президента Владимира Зеленского с победителями и призёрами Олимпийских Игр в Токио и их тренерами.

Фото: ООГА, «Одесса»

Видео: ООГА

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