Теннис: Свитолина бесславно завершила выступления в Индиан-Уэллсе

Первая «ракетка» Украины Элина Свитолина вылетела из турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) BNP Paribas Open — WTA1000 в Индиан-Уэллсе (США) с призовым фондом более $8,76 млн.

Об этом сообщает XSPORT.

«Элина Свитолина в 1/8 финале турнира в Индиан-Уэллсе проиграла американке Джессике Пегуле со счётом 1:6, 1:6. За чуть более часа матча Свитолина оформила три эйса, семь раз ошибившись при подаче. В свою очередь, 24-й номер рейтинга WTA трижды подала навылет и реализовала пять брейк-пойнтов, допустив одну двойную ошибку», — говорится в сообщении.



Зато её супруг — 18-я ракетка мира, француз Гаэль Монфис вышел в 4-й круг турнира серии Masters в Индиан-Уэллсе. В матче 1/16-й финала он обыграл 67-ю ракетку мира Кевина Андерсона. Дуэль завершилась со счётом 7:5, 6:2.

Джессика Пегула после матча с одесситкой рассказала, что помогло ей справиться с ней:

«Я думаю, что играла очень уверенно, не совершая большого количества ошибок. Отлично пробивала по мячу, и хорошо подавала. Я понимаю, что в матче принимала много действительно хороших решений в нужные моменты. Это, очевидно, и помогло обыграть Свитолину. Опыт приходит как с поражениями, так и с победами. После каждого такого матча я чувствую себя уверенно и всё больше осознаю, что спокойно могу играть на таком высоком уровне».

Как сообщала Одесса News, Свитолина с большим трудом переиграла румынку Сорану Кырстю со счётом 4:6, 6:4, 7:6(3) в третьем раунде турнира в Индиан-Уэллсе (США).

Фото: Getty Images

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