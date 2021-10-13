Вслед за Трухановым меру пресечения получила директор юрдепартамента

Высший антикоррупционный суд постановил заключить под стражу директора юридического департамента мэрии Одессы Инну Поповскую с альтернативой выйти под залог в 26 миллионов 169 тысяч гривен.

Соответствующее решение суд вынес 12 октября.

«Следственный судья ВАКС частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и выбрал директору юридического департамента Одесского городского совета меру пресечения в виде залога в размере 26 169 000 гривен. На подозреваемую суд возложил ряд процессуальных обязанностей: прибывать по первому требованию к детективам, прокурору, в суд; не отлучаться из города Одесса без разрешения детектива, прокурора или суда; сообщать прокурору, детективу и суду об изменении своего места жительства; воздерживаться от общения с лицами, указанными в постановлении суда; сдать на хранение детективам свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины, кроме паспорта гражданина Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что срок действия обязанностей — до 12 декабря 2021 года.

По версии следствия, чиновница вместе с другими 15 лицами, подозревается в вероятном причинении вреда территориальной общине города Одессы на общую сумму 689 млн грн.

Залог Поповская должна внести до конца недели. В противном случае ей придётся пробыть за решёткой до 12 декабря.

Как сообщала Одесса News, НАБУ подозревает представителей одесской мэрии, включая Поповскую, в захвате городской земли на 689 миллионов гривен. Мэру Одессы Труханову, по версии следствия, возглавлявшему группировку, назначили залог в 30 миллионов гривен. Подозрения подписала генпрокурор Ирина Венедиктова.

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