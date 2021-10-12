Теннис: Свитолина не без проблем вышла в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе

Одесская теннисистка Элина Свитолина с большим трудом переиграла румынку Сорану Кырстю со счётом 4:6, 6:4, 7:6(3) в третьем раунде турнира в Индиан-Уэллсе (США).

Как сообщает XSPORT, за 2 часа 32 минуты матча Свитолина оформила шесть эйсов, трижды ошиблась при подаче и реализовала четыре брейк-пойнта. В свою очередь, 40-й номер рейтинга WTA Кырстя трижды подала навылет, допустила две двойные ошибки и сделала четыре брейка.

«Очень сложный матч, я боролась и старалась найти свою игру. Это были американские гонки.Я хотела бы чуть лучше сыграть в первом сете, у меня были шансы взять эту партию, но, к сожалению, я не смогла сыграть так, как хотела. Нужно было бороться за каждое очко, Сорана провела потрясающий матч. Я рада, что смогла победить», — прокомментировала своё выступление Элина.



«В 1/8 финала турнира BNP Paribas Open Свитолина встретится с американкой Джессикой Пегулой (№24)», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, одесская теннисистка Даяна Ястремская (WTA, 75) уступила во втором раунде турнира в (Индиан-Уэллсе, США).

Турнир в Индиан-Уэллсе пройдёт до 17 октября.