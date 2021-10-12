Забота об экологии Чёрного моря поставлена в европейские рамки

Правительство одобрило Морскую природоохранную стратегию Украины.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Отмечается, что документ является важным для внедрения подходов законодательства Европейского Союза в сфере охраны и использования морской среды Украины. Он имплементирует положения Рамочной Директивы ЕС о морской стратегии в украинское законодательство.

Морская природоохранная стратегия определяет:

главные принципы государственной морской природоохранной политики на период до 2034 года;

механизмы достижения и поддержания «хорошего» экологического состояния Азовского и Чёрного морей.

«Из-за загрязнения Азово-Черноморского бассейна, несбалансированности хозяйственной деятельности и негативного влияния климатических изменений ухудшается состояние морских экосистем. Это требует системных решений и новых подходов к управлению морями. Страны ЕС создали чёткий механизм по стабильному управлению морской средой — Рамочную директиву о морской стратегии. Теперь по этому пути движется и Украина. Ведь утверждение Морской природоохранной стратегии внедряет стабильные подходы законодательства ЕС в сфере охраны и использования морской среды Украины», — сообщил Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский.

Среди основных задач стратегии:

написание и внедрение морских национальных планов действий для достижения и поддержания «хорошего» экологического состояния Азовского и Чёрного морей на шестилетний период;

реализация программы государственного экологического мониторинга морей Украины;

разработка и внедрение планов интегрированного управления прибрежными территориями Азовского и Чёрного морей.

Как сообщала Одесса News, в Затоке Одесской области нечистоты сбрасывают прямо в Чёрное море. Лишь пятая часть сточных вод здесь проходит очистку перед сбросом в море.

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