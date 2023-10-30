Одесская каратистка объявила о завершении выступлений: в чём причина

Бронзовый призёр Чемпионата мира-2023 по карате в Венгрии, одесситка Анжелика Терлюга рассказала о своём решении больше не выступать на чемпионатах мира после ситуации с болгаркой Ивет Горановой в полуфинале турнира.

Об этом 31-летняя одесская спортсменка сообщила в Instagram.

«Этот турнир был очень трудным для меня морально. Вы все видели. Я до сих пор не верю в ситуацию с протестом и, как вы знаете, ничего не изменилось. То есть, happy end, в котором мне вернули моё место в финале и всё стало справедливо, не произошло. Я не знаю, для чего мне этот жизненный урок, но уж как есть. Не осуществлена до конца мечта, но есть медаль по чемпионату мира и невероятная поддержка людей», — написала Терлюга.

В то же время, она заверила, что не заканчивает спортивную карьеру.

«Следующий чемпионат мира через два года, я сразу скажу – я не хочу ждать. Это решение было принято уже давно. Потому с этим турниром моя история закончилась именно так. Я не прощаюсь со спортом», – добавила она.

Анжелика с мужем — тренером по карате Владимиром Зарецким

Для справки. В полуфинале Терлюга сошлась с Ивет Горановой из Болгарии. Поединок завершился победой Анжелики – 14:11. Однако болгарка подала протест по причине того, что на табло не шёл отсчёт времени, и поединок был возвращён на время 1:17 со счётом 5:4 в пользу Горановой. В повторном выяснении отношений Терлюга проиграла со счётом 4:6. Одесситка обвинила Международную федерацию каратэ, что у неё отобрали заслуженную победу в 1/2 финала чемпионата мира. Терлюга выиграла «бронзу» ЧМ по карате автоматически – соперница из Ирана не вышла на поединок из-за травмы.

Одесса News информировала, что в июне 2023 года Анжелика Терлюга блестяще выступила на Европейских играх-2023, завоевав золотую медаль в категории до 55 килограммов.

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