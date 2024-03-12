Как одесские спасатели тушили пожар на электровозе

На одной из железнодорожных станций Раздельнянского района Одесской области произошёл пожар в машинном отсеке электровоза грузового поезда.

О событии сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

«Почти три часа понадобилось пожарным для полной ликвидации пожара. К счастью – никто не пострадал», — говорится в сообщении.

Отмечается, что причина, ущерб и детали возгорания устанавливаются.

К ликвидации пожара привлекались 6 единиц техники и 33 спасателя ГСЧС Одесской области и 1 единица техники и 3 человека личного состава от местной пожарной команды села Виноградарь.

Одесса News информировала о пожаре в 2-х этажном деревянном здании (трапезной) на территории Храма Архангела Михаила и святителя Луки по ул. Тенистой в Приморском районе Одессы.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области/Facebook

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