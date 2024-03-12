За биткоин уже дают более $72 000

В понедельник, 11 марта, биткоин достиг рекордного уровня, превысив 72 000 долларов, и этот рост криптовалюты не демонстрирует никакого замедления.

Об этом сообщает Reuters, пишет Укринформ.

Отмечается, что на европейских торгах биткоин вырос на 4,4% до рекордных $72,649, увеличив свой годовой прирост до 70%. Крупнейшая криптовалюта в мире выросла благодаря притоку наличных денег в новые спотовые биржевые фонды, а также из-за ожиданий того, что Федеральный резерв США вскоре снизит процентные ставки.

Также сообщается, что, кроме биткоина, вырос Эфириум на 2,1% и приблизился к $4,000, что является самым высоким показателем этой криптовалюты за последние два года.

Как сообщала Одесса News, стоимость самой популярной криптовалюты в мире Bitcoin 9 февраля 2024 года составляла 47 307 долларов.

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