Подписан закон о выделении 8 миллиардов на «Вовину тысячу»

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий выделение восьми миллиардов гривен из государственного бюджета Украины на 2021 год для выплаты одной тысячи гривен тем, кто прошёл полный курс вакцинации от COVID-19.

Об этом сообщается на Официальном портале Верховной Рады.

Закон предусматривает увеличение дополнительно на пять миллиардов гривен расходов общего фонда государственного бюджета по новой бюджетной программе — «Предоставление помощи в рамках программы «єПідтримка».

Также он увеличивает на 2,2 млрд грн расходы общего фонда госбюджета по бюджетной программе «Мероприятия, связанные с борьбой с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и её последствиями».

Источником покрытия этих расходов определены поступления от налога на добавленную стоимость с ввезённых на таможенную территорию Украины товаров на 10,2 миллиарда гривен.

Как сообщала Одесса News, программа «єПідтримка», инициированная Президентом Украины, стартует с 19 декабря и будет длиться в течение следующего года. В её рамках граждане смогут получить от государства поддержку в размере одной тысячи гривен. На эти средства можно будет приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или купить билеты для путешествий внутри страны – на внутренние авиа- и железнодорожные рейсы, а также приобрести книги. Участие в программе смогут принять совершеннолетние граждане, которые прошли полный курс вакцинации, что подтверждается соответствующим сертификатом в мобильном приложении “Дія”.

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