Зеленскому понравились переговоры Байдена с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский положительно оценил разговор лидеров США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина.

Глава государства пообещал прокомментировать детали после беседы с американским президентом, сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского.

«Я считаю, что это положительно, что президент США разговаривал с президентом РФ», — сказал глава государства в ходе совместного брифинга с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.

Зеленский добавил, детали разговора лидеров США и РФ он намерен прокомментировать после беседы с Байденом. По его словам, диалог состоится завтра,в четверг, поскольку такое время предложила американская сторона.

«Победа Украины в том, что США всегда поддерживали Украину. Самое главное, мы видим, что есть личная реальная реакция и личная роль Байдена в урегулировании войны на Востоке нашего государства», — резюмировал Зеленский.

Как сообщала Одесса News, 7 декабря прошли переговоры в режиме видеоконференции Байдена и Путина. Беседа продолжалась более 2 часов.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod

Обсуждайте новости в нашем телеграм чате: https://t.me/onoduachat