Разведка Британии: РФ не изменила своих конечных целей в войне против Украины

Россия не изменила своих целей в войне против Украины.

Об этом сообщила пресс-служба минобороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки 17 апреля, пишет издание Гордон.

Разведка отметила, что российские силы продолжают перебрасывать боевую и вспомогательную технику из Беларуси на восток Украины, в частности, на локации недалеко от Харькова и Севердонецка.



«Российская артиллерия продолжает наносить удары по украинским позициям на востоке страны, где Россия планирует возобновить свою наступательную деятельность. Хотя оперативный фокус России сместился на восток Украины, конечная цель России остаётся прежней. Она стремится заставить Украину отказаться от своей евроатлантической ориентации и утвердить своё региональное господство», – говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, по утверждению премьер-министра Италии Марио Драги, Президент РФ Владимир Путин пока не намерен прекращать боевые действия в Украине.

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