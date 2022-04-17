СБУ разоблачила российскую агентурную сеть в Одесской области

Служба безопасности Украины задержала в разных областях пятерых вражеских агентов.

Об этом спецслужба сообщает в Facebook.

В частности, в Одесской области нейтрализована агентурная сеть, работавшая на страну-агрессора, и задержаны три её агента. Установлено, что их действия координировали лица, которые в 2014 году сбежали в РФ. По данным СБУ, эти агенты пытались совершить диверсии, проводили постановочные митинги.

«Накануне широкомасштабного вторжения эти агенты нагнетали социальную напряжённость в разных регионах. В частности, пытались устроить диверсии: путём разрушения транспортной инфраструктуры, поджогов лесов, повреждения национально-культурных символов и памятников. Также проводили постановочные митинги», — проинформировали в спецслужбе.

В то же время отмечается, что за последний месяц планы «кураторов» изменились, поэтому работу агентов переформатировали, и они собирали разведданные: о воинских формированиях в Одесской области, расположении блокпостов, волонтёрских центров, настроениях местных жителей, отправляли фотоотчёты.

Как сообщала Одесса News, в марте 2022 года в Ривненской области суд признал 45-летнего жителя Одесской области виновным в государственной измене и завершённом покушении на диверсию и приговорил к 13 годам тюремного заключения.

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