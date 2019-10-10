Дело Стерненко передали СБУ

Уголовные производства относительно нападений на одесского общественного активиста Сергея Стерненко будет расследовать Главное следственное управление Службы безопасности.

Об этом сообщает Генпрокуратура.

«Генеральная прокуратура направила уголовные производства относительно нападений на общественного активиста Сергея Стерненко в Одессе в Главное следственное управление СБУ в связи с необходимостью проверки информации о возможной причастности к нападениям представителей местной власти и полиции», — говорится в сообщении.

В ведомстве считают, что случаи, о которых идёт речь, должен расследовать один орган следствия — «для обеспечения беспристрастного и быстрого результата».

В ГПУ напомнили, что осуществляют процессуальное руководство в трёх уголовных производствах по фактам нападений на Стерненко, ещё по одному обвинительный акт в отношении подозреваемого нападавшего направлен в суд.

«В одном из производств расследуется нападение на активиста и нанесение ему телесных повреждений двумя лицами. В другом уголовном производстве расследуется убийство одного из нападавших и нанесение другому телесных повреждений. В уголовном производстве по факту нанесения активисту лёгких телесных повреждений и повреждения его имущества также продолжается досудебное расследование», — уточняют в ведомстве.

В то же время, добавили в ГПУ, по факту нанесения Стерненко телесных повреждений с помощью огнестрельного оружия досудебное расследование завершено, обвинительный акт о покушении на умышленное убийство направлен в Приморский районный суд Одессы.

В прокуратуре считают, что нападения на Стерненко должны рассматриваться в широком контексте нападений на других активистов, совершённых в тот же период в Одессе.

В то же время, вдова Ивана Кузнецова, который 24 мая 2018 года погиб от удара ножом, находившемся в руках Стерненко, уже две недели ждёт приёма у генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки. Об этом стало известно из сообщения в телеграм–канале юриста Андрея Портнова.

Портнов напомнил генпрокурору, что тот недавно сам подтвердил свою встречу со Стерненко. До этого информацию о том, что того видели в приёмной Рябошапки, обнародовали медиаэксперт Анатолий Шарий и нардеп Александр Дубинский, пишет ТАЙМЕР.

«Уважаемый генеральный прокурор, недавно в СМИ Вы сообщили, что встречались с подозреваемым полицией в громком умышленном убийстве в Одессе, уроженцем Одесской области, гр. Стерненко, 1995 г. р. Извините, что отвлекаем от реформы, но две недели назад к Вам с просьбой о личном приёме публично обратилась вдова погибшего от его рук. Наши адвокаты официально предоставляют ей юридическую помощь. Когда ей можно прийти к Вам на приём?» — обратился Портнов к Рябошапке.