Одесские медики готовятся к гриппу

Одесские медики приняли участие в совещании Европейского регионального бюро ВОЗ по противодействию гриппу.

Как сообщает официальный сайт города, врачи ЦПМСП №14 представляли Одессу и Юг Украины на ежегодном совещании Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения по реализации механизма обеспечения готовности к пандемическому гриппу и совещании координаторов по дозорному надзору, которые проходили со 2 по 4 октября в Ереване (Армения). В ходе совещаний был представлен опыт европейских стран по эпиднадзору и лабораторному контролю гриппа.

Отмечается, что одесские медики рассказали о разработке и реализации Департаментом здравоохранения Одесского городского совета комплекса мероприятий с целью подготовки к эпидемическому сезону подъёма заболеваемости гриппом и ОРВИ 2019/2020 гг., повышения эффективности профилактики и борьбы с гриппом и ОРВИ среди одесситов.

Отмечалось, что в Одессе назначены учреждения, которые осуществляют дозорный эпидемиологический надзор за гриппом — Центр первичной медико-санитарной помощи №14, городская клиническая инфекционная больница и детская городская больница №2.

В 2019 году с целью повышения уровня знаний и подготовки медицинского персонала во всех медучреждениях Одессы проведены семинары по вопросам профилактики, диагностики и лечения гриппа и его осложнений, отработаны протоколы оказания медпомощи и методические рекомендации с учётом эпидсезона 2019/2020 гг., организуется вакцинация медработников от гриппа за внебюджетные средства.

По прогнозу ВОЗ, в эпидемическом сезоне 2019/2020 гг. ожидается циркуляция четырёх штаммов вируса гриппа: грипп А/H1N1 Brisbane, грипп А/H3N2 Kansas, грипп В Colorado (ветвь B/Victoria) и грипп В Phuket (ветвь B/Yamagata).

Единственным эффективным методом специфической профилактики гриппа является вакцинация.

По информации ГУ «Одесский областной лабораторный центр МОЗ Украины», в настоящее время уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Одессе соответствует сезонному уровню и находится ниже эпидпорога.

Фото: «Одесса»