В Одессе на прошлой неделе болели ОРВИ более 5 тысяч человек

Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом в Одессе находится на сезонном уровне и не превышает эпидемический порог.

По информации ГУ «Одесский областной лабораторный центр МОЗ Украины», за прошедшую неделю ОРВИ и гриппом заболел 5091 одессит, из которых 74,3% составили дети в возрасте до 17-ти лет. Заболеваемость ОРВИ и гриппом среди взрослого населения за неделю снизилась на 2%.

Уровень заболеваемости острыми кишечными инфекциями в Одессе на минувшей неделе снизился на 12,4% по сравнению с предыдущей неделей и составил 99 случаев, из них 66,7% — дети.

С целью проведения мониторинга питьевой воды в Одессе отобраны 17 проб на санитарно-микробиологические показатели и 17 проб на санитарно-химические показатели. Все пробы соответствуют нормам.