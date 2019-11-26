Зеленский провёл очередной телефонный разговор с Путиным

В понедельник, 25 ноября, Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Офис Президента Украины.

«Глава Украинского государства отметил важность недавнего возвращения Россией украинских кораблей. В то же время Владимир Зеленский подчеркнул необходимость возврата всего вооружения, оборудования и документации, находившихся на этих судах», — говорится в сообщении.

Также во время разговора стороны затронули вопрос газовых переговоров в трёхстороннем формате Украина – Россия – ЕС, добавили в ОП.