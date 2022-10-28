Заявление Путина о памятнике Екатерине II в Одессе подталкивает власти к действиям

Заявление президента РФ Владимира Путина о монументе российской императрице Екатерине II в Одессе побуждает к «более решительным действиям» со стороны городских властей.

Так прокомментировал 28 октября представитель Одесской облвоенадминистрации Сергей Братчук в эфире национального телемарафона ситуацию, связанную с демонтажом этого памятника.

«Надо поблагодарить, конечно, с некоторой иронией, это чудовище (Путина, – ред.), которое 27 октября выступало где-то там на Валдае. Он окончательно, мне кажется, в этом вопросе (демонтаж памятника Екатерине II в Одессе, – ред.) поставил точку, если кто-то ещё сомневался. Помним эту цитату: «радикальные националисты не могут даже снять Екатерину, которая основала – ну лжёт, как обычно, – Одессу. Видите, стоит…», – отметил Братчук.

Представитель ОВА подчеркнул, что это должно побудить «к более решительным действиям, прежде всего, действующую городскую власть».

Он отметил, что является сторонником соблюдения законодательства, но вынужден констатировать, что памятник Екатерине II в Одессе является явно «российским имперским нарративом».

«Путин нас услышал, он нам это сказал, напомню. И я думаю, что наконец этот вопрос будет закрыт», – подытожил представитель ОВА.

Кстати. 20 октября завершился опрос жителей Одессы, проведённый согласно распоряжению городского головы № 404 от 20.09.2022 «О порядке проведения консультаций с общественностью в форме электронного опроса относительно решения судьбы памятника «Основателям Одессы». Опрос длился в течение месяца, к участию в нём допускались члены территориальной громады Одессы, достигшие 18 лет и место жительства которых зарегистрировано/задекларировано на территории г. Одессы.

В онлайн-опросе приняли участие 7 796 одесситов, ответивших на семь вопросов организаторов, причём 50,2% жителей (3 914 участников) высказались за вариант демонтажа памятника.

Одесская облвоенадминистрация считает, что городской совет Одессы должен безотлагательно решить, согласно действующему законодательству, вопрос о демонтаже и передаче в музей этого памятника.

Комментируя результаты опроса, представитель ОВА заявил: «Позиция областной военной администрации, которую поддержал Президент Украины, отвечая на петицию по поводу памятника российской императрицы, известна: всё должно быть согласно требованиям действующего законодательства – демонтаж необходимо выполнить. Думаю, что городские власти не просто определятся, но и сделают то, что должны сделать в соответствии с настроениями горожан и требованиями закона».

Путин, выступая на Валдайском форуме, повторил российский миф о Екатерине Второй как «основательнице Одессы», заявив, что «националисты не решаются» снести её монумент в городе.

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2022 года в Одесской облорганизации «Комитета избирателей Украины» предостерегли власти Одессы от попыток затянуть процесс деколонизации пространства и истории Одессы, что «искусственно усиливает напряжённость в городе и создаёт риски общественных столкновений или беспорядков».

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