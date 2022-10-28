В одесском парке Горького откроется выставка работ молодых людей с инвалидностью

Одесский Центр социально-бытовой адаптации подростков и молодёжи с инвалидностью «INCLULIFE» приглашает на фото-художественную выставку «Хроники военных дней глазами молодых людей с инвалидностью».

Цель выставки – рассказать больше обществу о проблемах и возможностях молодёжи с инвалидностью, а также пригласить переселенцев с такими же проблемами в Центр, как на занятия, так и на участие в совместных мероприятиях.

В программе будут представлены работы ребят из Центра, расскажут об их достижениях, покажут мастер-класс по ушу.

Выставка пройдёт 29 октября в парке им. Горького (со стороны кинотеатра) в 11.00.

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