Климатические активисты облили супом картину Ван Гога в Лондоне

Активистки движения Just Stop Oil облили супом Heinz картину Ван Гога «Подсолнухи» (1888), представленную в Национальной галерее в Лондоне.

Соответствующий момент был снят на камеру и опубликован в Twitter Just Stop Oil, пишет издание ГОРДОН.

Участницы акции, вылив суп на произведение искусства, приклеили руки к стене.

«Что дороже – искусство или жизнь? Стоит ли оно больше, чем еда? Стоит ли оно больше, чем справедливость? – обратилась к присутствующим одна из активисток. – Вас больше волнует защита картины или защита нашей планеты и людей? Кризис стоимости жизни является частью стоимости нефтяного кризиса, топливо недоступно для миллионов холодных и голодных семей. Они даже не могут позволить себе разогреть банку супа».

Британский канал Sky News отмечает, что стоимость картины оценивается в $39,7 млн. Участниц акции арестовала полиция. Их обвиняют в незаконном проникновении в помещение и нанесении ущерба.

В Гааге климатический активист пытался приклеить себя к одной из самых известных картин нидерландского художника Яна Вермеера «Девушка с жемчужной серьгой».

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на NOS.

“Климатический активист пытался приклеить себя к картине “Девушка с жемчужной серьгой” в музее Маурицгейс. Его и двух климатических активистов задержала полиция”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что один из них прижался головой к стеклу картины, второй вылил красную жидкость, похожую на краску, а третий приклеил руку к стене рядом с картиной. Холст не пострадал.

Все трое задержанных имеют бельгийское гражданство.

В своем заявлении музей подчеркнул, что «искусство беззащитно» и любые попытки нанести ему вред в любых целях неприемлемы.

Зал, где висит картина, закрыт. Полиция проводит расследование.

В нидерландском музейном сообществе выразили возмущение этой акцией. Как отмечает NOS, Ассоциация музеев назвала действия активистов ужасающими и болезненными. Работники разных нидерландских музеев выразили соболезнования коллегам из музея Маурицгейс, а также подчеркнули, что нельзя позволить, чтобы культурный сектор был мишенью для вандализма.

“Демонстрация – это прекрасно, и каждый имеет право высказаться. Но пожалуйста, оставьте в покое наше общее наследие”, — отметил государственный секретарь по вопросам культуры Гюнай Услу.

Посетители, ставшие свидетелями инцидента, негативно оценили такие акции, поскольку не видят связи между климатическим кризисом и музеями.

В последнее время во всём мире развернулась целая кампания подобных климатических акций в музеях. К примеру, в Германии в музее Барберини (Потсдам) климатические активисты облили картину Клода Моне картофельным пюре.

Большинство этих действий совершает группа Just Stop Oil. Таким образом они хотят призвать правительства стран прекратить использование ископаемого топлива. Активисты в музее Маурицгейс в Гааге также носили футболки с надписью Just Stop Oil, — движения, созданное в феврале 2022 года и выступающее за немедленное прекращение правительством Великобритании выдачи новых лицензий на разработку и добычу нефти и газа.

Как сообщала Одесса News, в октябре в результате масштабного пожара на острове Пасхи (Чили) огонь повредил часть всемирно известных статуй моаи, некоторые из них не подлежат восстановлению.

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