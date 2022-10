Куда пойти в Одессе на выходные 29-30 октября

29-30 октября одесские учреждения культуры и искусства, имеющие укрытия или находящиеся рядом с ними, предлагают одесситам и гостям города разнообразную культурную программу.

29 октября — последний выставочный день демонстрации работ участников Четвёртого всеукраинского и международного биеннале «Море Акварели-2022» в залах Одесского музея западного и восточного искусства. Их творчество проникнуто Одессой, её неповторимым обаянием, динамикой жизни. Несмотря на отличие техник, все они созданы лёгкой кистью, обладают смелостью и уверенностью, без которых акварель немыслима. В этом году на биеннале представлены также корифеи акварели, чьё творчество неразрывно связано с Украиной: Т. Шевченко, И. Репин, А. Куинджи, М. Врубель, М. Волошин, Д. Бурлюк, а также более поздняя генерация – В. Закипный, Д. Беккер и др. Стоимость билета 100 гривен.

29 октября в парке им. Горького (со стороны кинотеатра) Одесский Центр социально-бытовой адаптации подростков и молодёжи с инвалидностью «INCLULIFE» приглашает на фото-художественную выставку «Хроники военных дней глазами молодых людей с инвалидностью». Цель выставки – рассказать больше обществу о проблемах и возможностях молодёжи с инвалидностью, а также пригласить переселенцев с такими же проблемами в Центр, как на занятия, так и на участие в совместных мероприятиях. В программе будут представлены работы ребят из Центра, расскажут об их достижениях, покажут мастер-класс по ушу. Начало в 11.00.

29 октября Одесский областной театр кукол приглашает взрослых на спектакль «Сто иен за услугу». История, точно отражающая абсурд нашей жизни, заставляет смеяться и плакать. Блестящие актёрские работы, необычное сценическое решение, много музыки и немного мистики – это психологическая клоунада в жанре театра абсурда. Продолжительность спектакля – 1 час 15 минут. Адрес театра: ул. Пастера, 15. Стоимость билетов от 150 гривен. Начало в 18.00.

29 октября на сцене Одесского национального академического театра оперы и балета величественная органная музыка и совершенный вокал зазвучат в концерте органной музыки «Organ&Voices». Широта композиционных замыслов, изящная чеканка музыкальных образов, монументальность музыки создателей мировой музыкальной классики, основателей органной музыки И.С. Баха и Г.Ф. Генделя, светлая музыка примирения Ф. Мендельсона, а также произведения К.В. Глюка и Дж. Каччини прозвучат в этот вечер в зале Одесской оперы. Во втором отделении будет звучать украинская музыка во всём её разнообразии. Приходите к 16 часам. Стоимость билетов 100-400 гривен.

29-30 октября на территории ботанического сада ОНУ им.И.Мечникова (Французский бульвар, 87) проводятся организованные, групповые экскурсии, фотосессии и свободные прогулки. Каждый день, кроме понедельника, обязательные экскурсии в 11:00 и в 13:00. Группы по предварительной записи по тел. (098) 987 61 79. Стоимость билета: взрослый – 100 грн, детский – 80 грн (6-18 лет). Экскурсионная группа – от 20 человек. Фотосессии проводятся в сопровождении куратора по предварительной записи по тому же телефону. Стоимость: 1 час – 1223 грн. Кол-во участников фотосессии – до 10 человек. Также на старой территории сада проводятся квесты, мастер-классы, интерактивные уроки по предварительной договорённости.

30 октября на сцене Одесского областного драматического театра озорная комедия от автора сценария фильма «Любовь и голуби». На что можно пойти от однообразной скучной жизни на склоне лет? На всё, даже на самые сумасшедшие поступки! И возраст тому не помеха! «Испытаем новое блаженство!» — решили герои этой весёлой истории – и такого начудили, что и ружьё без бойка стрелять стало, и петухи стали яйца нести! Одним словом, взбаламутили застойную воду окружающей действительности. Начало спектакля в 18 часов. Билеты стоимостью от 100 гривен.

30 октября в Одесском академическом театре музыкальной комедии им. М. Водяного премьерный показ постановки оперетты по одноименному произведению Имре Кальмана «Принцесса цирка». Сюжет постановки разворачивается вокруг молодой девушки, которая отвергает ухаживания состоятельного, но пожилого и влиятельного поклонника. Не будем раскрывать все сюжетные линии, ведь о том, какой выбор сделала героиня и как смирилась с правдой, лучше посмотреть, посетив театр. Оперетта в 2-х действиях. Спектакль без использования фонограммы. Продолжительность спектакля 2 часа 45 минут. Язык исполнения русский с украинскими субтитрами. Рекомендованный возраст для просмотра — от 10 лет. Начало в 16.00. Билеты стоимостью от 100 гривен.

До 24 ноября в Городском саду Одессы фотовыставка The War Is Not Over Yet. Проект призван рассказать о тех, благодаря которым мир знает о войне, развязанной Россией против Украины. Речь идёт о журналистах и ​​журналистках, которые погибли, были ранены, оказались под обстрелами, в плену или подверглись преследованиям с начала полномасштабного вторжения. Выставка The War Is Not Over Yet – проявление солидарности с украинскими медийщиками, борющимися за правду, рискующими собственной жизнью.

До 3 декабря Одесский Дом-музей имени Н. К. Рериха (Большая Арнаутская, 47) показывает выставку «Акварель – душа Любови Минкович». Автор акварелей, выполненных в трудной технике «по мокрому», Любовь Минкович является членом Национального Союза художников Беларуси, членом Национального Союза профессиональных художников Израиля. Она – участница международных, республиканских и персональных выставок в Беларуси, Израиле, Украине. Её работы находятся во многих музеях мира и частных коллекциях. На выставке представлены 18 акварелей. Любовь Минкович – настоящий виртуоз, в чём может убедиться каждый посетитель выставки.

Фото: Ольга Черненко, Александр Александров/Одесса News, Александр Синельников

