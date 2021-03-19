Куда пойти в Одессе на выходные дни 20-21 марта

Несмотря на оранжевый карантинный цвет настроения, одесситам и любознательным гостям города есть куда пойти на выходные в ближайшие выходные дни — 20-21 марта.

Выбор, как всегда, за Вами!

20 марта, в субботу, в Одесском театре оперы и балета опера Джоаккино Россини «Севильский цирюльник».

Верди писал: «…я всё равно считаю, что «Севильский цирюльник» по своему обилию идей, по яркости комического звучания и правде декламации является самой прекрасной из всех существующих опер-буффа». Цена билетов от 40 до 330 гривен. Приходите к 18:30.

20 марта в Концерт-холле «Одесса» планируется проведение «WomanConf 3.0» — конференции для современных женщин о бизнесе и карьере, отношениях и имидже, психологии и спорте. На конференции выступят 14 спикеров-практиков, лидеров своего дела. Участников конференции ждут: нетворкинг и бизнес-знакомства участниц, подарки КАЖДОЙ участнице от 500 грн и выше, кофе-брейк с десертами и напитками, вкусные дегустации от партнёров, ланч и ужин со спикерами, профессиональный ведущий, фото/видеосъёмка, шоу-программа, экспо-зона и полноценная выставка. Начало с 09:00 до 19:00. Подробности на сайте:https://bit.ly/3e9d1VJ

20 марта Музей западного и восточного искусства приглашает на выставку легендарного одесского художника Игоря Гусева. Экспозиция «Дистанционные песни» откроется 20 февраля. В новом проекте художника будут представлены образы известных европейских произведений в трансформированном виде: Гусев сочетает музыку, поэзию и изображения путем микширования свойств различных видов искусства в одном произведении. Автор считает, что сегодня художнику не обязательно искать индивидуальный язык – защитная маска на лице делает всех одинаково неопознанными. Приходите к 12:00 на открытие. Стоимость билетов – 40 грн.

20 марта Одесский зоопарк приглашает детей и взрослых вместе отметить День Земли — праздник, который напомнит одесситам о том, как важно беречь нашу планету. В программе — весёлые игры, познавательные викторины, подвижные конкурсы и многое другое. Самые любознательные могут принять участие в мастер-классе по высадке растений, понаблюдать за показательным кормлением животных и узнать интересные факты о мире дикой природы. Приходите к 12:00. Стоимость билетов – 50-70 грн.

20-21 марта в Одессе впервые состоится Международный литературно-музыкальный фестиваль «Музыка слова». В рамках фестиваля пройдут музыкально-поэтические спектакли, поэтические марафоны, литературные чтения поэтов Одессы для одесситов и гостей фестиваля. Фестиваль приурочен к празднованию Международного дня поэзии. Формат фестиваля — гибридный (оффлайн и онлайн).

21 марта на сцене Одесского Украинского театра — «Эмигранты» — одна из самых известных пьес польской драматургии и мирового театра в целом, в которой откровенно говорится о том, что обычно стараются не выставлять на показ. В этой истории мало сантиментов, она откровенная, строгая и мужская. На спектакле работает стробоскоп. Беременным и людям, страдающим заболеваниями нервной системы просмотр не рекомендуется. Цена билетов 120 грн. Приходите к 18 часам.

21 марта, в воскресенье, в 11:00 спектакль «Дюймовочка» пройдёт на сцене одесского Украинского театра имени В.Василько. Цена билетов от 50 до 200 гривен.

21 марта в Большом зале филармонии, в 19:00 — «Маленькая Моцартиана». Под таким названием состоится концерт к 265-летию Моцарта. Произведения композитора будет исполнять камерный оркестр филармонии.

Художественный руководитель и главный дирижёр — заслуженный артист Украины Игорь Шаврук. Участвуют лауреаты международных конкурсов Е.Грищук (сопрано), А.Стебловская (сопрано). Лектор-музыковед Людмила Сергийчук. Стоимость билетов 100 гривен.

21 марта состоится ХII Одесский марафон «Самопревосхождение». В легкоатлетическом марафоне примут участие спортсмены-любители и профессионалы разных возрастных категорий.

7:00 — открытие городка соревнований;

7:30 — выдача стартовых пакетов;

7:30 — начало работы камеры хранения;

8:55 — открытие соревнований;

9:00 — старт на 10 км 550 м;

9:10 — старт на 42 км 195 м;

9:20 — старт на 21 км 98 м;

15:10 — закрытие соревнований.

21 марта на сцену Одесской музкомедии снова выйдут Lords Of The Sound. Музыканты исполнят хиты композитора Ханса Циммера, автора саундтреков к фильму «Человек дождя». Приходите к 19:00. Стоимость билетов – 300-1200 грн.

21 марта в Одесском ТЮЗе проходят гастроли Белорусского государственного академического театра юного зрителя. Артисты театра покажут сказку для современных детей «Кот в сапогах». Приходите к 12:00. Стоимость билетов – 100-150 грн.

21 марта в Одесском художественном музее состоится кинопоказ документального фильма о жизни и творчестве художников и супругов Владимира Мельниченко и Ады Рыбачук «Шелест шагов». Приходите к 16:00. Стоимость билетов – 100 грн.

До 3 апреля во Всемирном клубе одесситов персональная выставка одесского художника Стаса Жалобнюка «Золото Скифов». Вечное и преходящее художник изображает в виде величественных курганов, бурлящих рек, скифов и натюрмортов.

По 18 апреля в Одесском художественном музее выставка «Репост: современное искусство из коллекции Анатолия Дымчука». Основу экспозиции составят избранные работы ключевых украинских художников 1980—2000 годов. В частности, на выставке можно будет увидеть произведения Сергея Браткова, Леонида Войцехова, Александра Гнилицкого, Игоря Гусева, Александра Животкова, Александра Ройтбурда, Арсена Савадова и других. Коллекция картин Анатолия Дымчука — одна из самых больших в Украине. Стоимость билетов 50-100 грн.

Уютных выходных!

Фото: Одесса News/Александр Александров, Думская

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