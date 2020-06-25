Дом Блещунова открывает арт-объект, исполняющий желания

Единственный музей личных коллекций в Украине — Дом Блещунова — откроет новый арт-объект.

Это увеличенная копия одного из самых известных экспонатов музея — восточного божества счастья и долголетия Шоу-Сина (яп. «Дзюродзин», вторая половина XIX века, Япония, фаянс).

Скульптор Аркадий Маршак создал арт-объект, точно повторяющий экспонат музея, но в другом материале и гораздо большего размера. Реализовал он это благодаря 3D-модели, выполненной специалистами компании «3Dengineering» в рамках проекта «Галерея раритетов ОММЛК им. А.В. Блещунова» и при поддержке Украинского культурного фонда.

Шоу-Син известен тем, что может выполнить любое желание, если во время просьбы соблюдать определённый ритуал (о нём поведают на открытии скульптуры). Сотрудники музея рассказали, что Александр Блещунов, позволяя своим гостям «пообщаться с божеством», требовал, чтобы те проявляли к нему особое уважение, называя «Господин Шоу-Син».

Скульптура выполнена из полимера с бронзированным покрытием, её высота — 60 см.

Открытие арт-объекта состоится 26 июня в 11:00.

Шоу-Син будет установлен у входа в музей (ул. Польская, 19).