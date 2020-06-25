В Одессе открылась первая муниципальная парковка

В центре Одессы, на Екатерининской площади, начала работу первая муниципальная парковка на 42 машиноместа.

Как сообщает официальный сайт города, обслуживает открывшуюся парковку коммунальное предприятие «Одестранспарксервис».

Отмечается, что оплата услуг производится через паркомат или мобильное приложение. Стоимость — 5 гривен в час. В паркомате можно оплатить наличными, банковской картой с поддержкой бесконтактных платежей Pay Pass или смартфоном, имеющим функцию NFC и подключённым к системам Google Pay или Apple Pay. Также можно оплатить через онлайн-сервис платежей с помощью QR-кода.

Муниципальную парковку постоянно контролируют парковочные инспекторы, следя за тем, чтобы все машины имели чеки из паркомата об оплате, а в базе данных была соответствующая информация. При отсутствии чека инспекторы выносят предписание и накладывают штраф в размере 20-кратной стоимости одного часа парковки.

До 1 июля сотрудники «Одестранспарксервиса» будут вести на парковке разъяснительную работу без штрафов.

Как отметил руководитель городского департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Александр Илько, на данной парковке отработают все возможные технические и организационные нюансы. Это пилотный проект, который показывает, что город может оперировать парковочным пространством самостоятельно, имея такой серьёзный и важный ресурс, как парковочные инспекторы.

Водители могут получить удобный и прозрачный сервис, так как все оплачиваемые здесь средства поступают в городской бюджет. В случае неуплаты услуг инспекторы могут накладывать штрафы, которые также поступают в городской бюджет.



Аналогичные муниципальные парковки планируется открыть по ул. Пантелеймоновской (около «Привоза»), ул. Конной (около «Нового рынка») и на Александровском проспекте.

Фото и видео: «Одесса»