В Одессе с 9 сентября изменится схема движения некоторых автобусов

В связи с началом проведения работ по реконструкции участка тепловой сети по ул. Канатной в Одессе на участке от ул. Семинарской к жилому дому № 130а по ул. Канатной внесены некоторые изменения в схему движения автобусов.

Об этом сообщает Департамент транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского горсовета.

В частности, с 9 сентября до 15 октября 2020 года (или завершения ремонтных работ) внесены такие изменения в схемы движения автобусных маршрутов №№127, 175, 210:

— по направлению движения к 5-й ст. Б. Фонтана — от ул. Среднефонтанской на пл. Среднефонтанскую, просп. Гагарина, ул. Сегедскую и далее по маршруту.

Как сообщала Одесса News, в апреле 2020 года на улице Канатной в Одессе обвалилось жилое здание.