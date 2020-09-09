Активисты одесской организации «Спільна мета» обратились к Зеленскому

Активисты Одесской общественной правозащитной организации «Спільна мета» обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой остановить незаконную застройку приморских склонов.

Об этом написали активисты на своей странице в Facebook.

«Владимир Зеленский часто признаётся в любви к Одессе! Но способен гарант Конституции спасти одесситов от техногенного бедствия, вызванного коррупцией?! Если не он, то КТО тот Президент Украины, который остановит незаконную застройку приморских склонов Одессы?!!», — вопрошают активисты.

Последовательно проводящие свою линию на защиту экологии Одессы, активисты утверждают, что «пятилетки в Одессе измеряются площадями уничтоженных рекреационных территорий бессмысленной и неэкологичной застройкой побережья. Где же тот, кто положит конец уничтожению города?»

Лидер организации Владимир Савченко, на которого в июле этого года было осуществлено бандитское нападение, обвиняет городские власти в коррупционных действиях по уничтожению ещё одной зелёной зоны Одессы — парка «Юбилейный» на 13-й ст. Большого Фонтана.

«Уважаемый пан Президент, спасите парк «Юбилейный», — обратились правозащитники к Владимиру Зеленскому.