Подозреваемого в нападении на активиста Савченко отпустили из СИЗО домой

Коллегия судей Апелляционного суда Одесской области изменила подозреваемому Алексею Лукашу в нападении на руководителя одесской общественной организации «Спільна мета» Владимира Савченко меру пресечения с содержания под стражей в СИЗО на круглосуточный домашний арест.

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«Коллегия судей Апелляционного суда Одесской области отменила нападавшему Алексею Лукашу меру пресечения в виде содержания под стражей и постановила держать его под круглосуточным домашним арестом», — говорится в сообщении.

Напомним, 9 июля в Одессе, на пешеходном переходе под офисом ОО «Спільна мета» на площади 10 апреля, неизвестный совершил нападение на председателя этой общественной организации Владимира Савченко.

Вскоре правоохранители, проанализировав видео с камер наблюдения, опроса свидетелей, очевидцев, проведя ряд других следственно-оперативных мероприятий, установили и задержали злоумышленника — 29-летнего уроженца Днепропетровской области.

17 июля Приморский райсуд Одессы избрал меру пресечения подозреваемому в нападении на общественного активиста в виде содержания под стражей на 60 суток.

Фото: Telegram-канал/Спільна мета