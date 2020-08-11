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Кому в Одессе в ночь на 12 августа отключат воду

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В связи с проведением аварийных ремонтных работ на водопроводе в ночь на 12 августа будет отключён от водоснабжения ж/м «Таирова» в Одессе.

Об этом предупреждает филиал «Инфоксводоканал».

Время отключения: с 23:30 11 августа до 06:30 12 августа.

Адреса отключения:

  • Люстдорфская дорога, 140-158/4, 159;
  • Академика Глушко, 2-38;
  • Ильфа и Петрова, 2-14, 1-13а;
  • Небесной Сотни, 1-91;
  • Костанди, Инглези, 1-5;
  • Академика Королёва, 2-70, 1-37а;
  • Тополевая, Левитана, 32-110, 67-141;
  • Тульская, 1-17 Линии.

Как сообщала Одесса News, АО «Одессаоблэнерго» большое количество абонентов оставит 11 августа без электроэнергии.

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