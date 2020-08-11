Кому в Одессе в ночь на 12 августа отключат воду

В связи с проведением аварийных ремонтных работ на водопроводе в ночь на 12 августа будет отключён от водоснабжения ж/м «Таирова» в Одессе.

Об этом предупреждает филиал «Инфоксводоканал».

Время отключения: с 23:30 11 августа до 06:30 12 августа.

Адреса отключения:

Люстдорфская дорога, 140-158/4, 159;

Академика Глушко, 2-38;

Ильфа и Петрова, 2-14, 1-13а;

Небесной Сотни, 1-91;

Костанди, Инглези, 1-5;

Академика Королёва, 2-70, 1-37а;

Тополевая, Левитана, 32-110, 67-141;

Тульская, 1-17 Линии.

Как сообщала Одесса News, АО «Одессаоблэнерго» большое количество абонентов оставит 11 августа без электроэнергии.