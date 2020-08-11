Кому в Одессе в ночь на 12 августа отключат воду

В связи с проведением аварийных ремонтных работ на водопроводе в ночь на 12 августа будет отключён от водоснабжения ж/м «Таирова» в Одессе.
Об этом предупреждает филиал «Инфоксводоканал».
Время отключения: с 23:30 11 августа до 06:30 12 августа.
Адреса отключения:
- Люстдорфская дорога, 140-158/4, 159;
- Академика Глушко, 2-38;
- Ильфа и Петрова, 2-14, 1-13а;
- Небесной Сотни, 1-91;
- Костанди, Инглези, 1-5;
- Академика Королёва, 2-70, 1-37а;
- Тополевая, Левитана, 32-110, 67-141;
- Тульская, 1-17 Линии.
Как сообщала Одесса News, АО «Одессаоблэнерго» большое количество абонентов оставит 11 августа без электроэнергии.