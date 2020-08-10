В Южном госпитализировали 11 греческих моряков с COVID-19

В Южном Одесской области госпитализировали 11 моряков с диагнозом COVID-19, прибывших на судне с флагом Греции в порт «Южный».

Об этом сообщает Администрация морских портов Украины.

«Санитарно-карантинным отделом было принято решение о госпитализации больных. … 3 кареты скорой помощи госпитализировали 11 больных COVID-19 в одно из лечебных учреждений города. У остальных 11 членов экипажа были взяты пробы для проведения анализа на антитела. По результатам анализов будет принято решение о дальнейших действиях», — заявляют в АМПУ.

Также отмечают, что судно PATRA было ошвартовано к причалу №3Н для карантинной стоянки и на всё время стоянки судна возле причала будет обеспечена круглосуточная его охрана для исключения возможности попадания на борт посторонних людей и выхода на берег членов экипажа.

Как сообщала Одесса News, 8 августа в порт «Южный» зашёл сухогруз PATRA под флагом Греции, на котором половина команды была больна COVID-19. Судно пришло из египетского порта Эль-Дехейла с экипажем из 22 моряков. На рейде в порту «Южный» выяснилось, что несколько человек имеют признаки ОРВИ. Санитарно-эпидемиологическая служба поднялась на борт и провела медицинский осмотр и эпидрасследование со взятием материала на коронавирус. При тестировании у 11 моряков выявили COVID-19.