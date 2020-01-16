Кто в Одессе останется без воды 17 января

В связи с необходимостью проведения работ по замене задвижки диаметром 250 мм и участка водопровода по ул. Академика Заболотного, 16 в Одессе 17 января будет прекращена подача воды некоторым потребителям города.
Об этом сообщает филиал «Инфоксводоканал».
В частности, как отмечается, воды не будет в этот день с 09:00 до 22:00 по таким адресам:
— ул. Академика Заболотного, 4-28,
— ул. Жолио-Кюри, 68-72,
— ул. Давида Ойстраха, 13-23.
Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).