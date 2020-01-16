Мэр Одессы со свитой выехал в зоопарк, чтоб поговорить о его реконструкции

15 января мэр Одессы Геннадий Труханов провёл выездное рабочее совещание по вопросам комплексной реконструкции зоологического парка, которая призвана обеспечить эстетическую привлекательность пространства и способствовать увеличению количества посетителей.

Об этом сообщает официальный сайт города.

«В ходе совещания прошло обсуждение возможности реконструкции зоопарка без остановки его работы и переселения животных. Так, обсуждалось обустройство площади у нового главного входа, в частности, размещение водоёма и реконструкция прилегающих вольеров», — говорится в сообщении.

Также обсуждался вопрос о дальнейшем благоустройстве Преображенского парка, в том числе размещение детской площадки рядом с новым входом в зоопарк.

Отмечается, что сейчас уже ведутся работы по замене старого ограждения зоопарка и организации новой входной группы. Она будет выполнена в едином стиле с выстроенными в позапрошлом году входными арками в Преображенский парк. Также здесь разместятся сооружения для организации работы касс и пункта охраны.

«На первом этапе будет организован новый вход в зоопарк через Преображенский парк, а со стороны улицы Мечникова, рядом со стадионом, обустроены парковочные места для посетителей парка и зоопарка. Закрытие старого входа решит сразу несколько задач. Это в том числе позволит полностью перекрыть Новощепной ряд для проведения капитального ремонта с расширением проезжей части и организацией полноценного тротуара», — прокомментировал итоги встречи Геннадий Труханов.

Фото: «Одесса»