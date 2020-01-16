Где в Одессе пройдут традиционные Крещенские купания

В день православного праздника Крещения Господня на пляжах Одессы проведут традиционные Крещенские купания.

Официальный сайт города сообщает, что традиционно купания пройдут на трёх локациях: пляж «Золотой берег» (16-я ст. Большого Фонтана), пляж «Ланжерон» и пляж «Лузановка».

Отмечается, что специалисты коммунального учреждения «Спасательно-водолазная служба Одесского горсовета» начали обследование и расчистку морского дна на пляжах города. Водолазы выявляют и извлекают опасные предметы, которые принесли осенне-зимние штормы.

Работы будут проводиться до 18 января.

Одесские спасатели настоятельно просят не пренебрегать основными правилами безопасного купания в холодной воде.

Фото: «Одесса»