Православная Одесса приглашает 19 января на праздник Крещения

19 января, когда часть православных Украины отмечает день Крещения, или Иордан, в Одессе организованы Крещенские купания.

Безопасно погрузиться в морскую воду можно в 12:00 на 3-х пляжах Одессы:

пляж «Ланжерон»

пляж «Золотой берег» на 16-й станции Большого фонтана

пляж возле ресторана «Кораблик» на 13-й станции Большого фонтана.

В случае возникновения воздушной тревоги на всех локациях есть бомбоубежища.

Также в Свято-Успенском Одесском мужском монастыре можно набрать освящённую воду из святого монастырского источника.

В Свято-Покровском скиту с. Мариновка, а также в женском монастыре в честь иконы Божией Матери «Целительница» с. Холодная балка после Божественной литургии можно погрузиться в Крещенскую воду в освящённых источниках.

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