Православная Одесса приглашает 19 января на праздник Крещения

19 января, когда часть православных Украины отмечает день Крещения, или Иордан, в Одессе организованы Крещенские купания.
Безопасно погрузиться в морскую воду можно в 12:00 на 3-х пляжах Одессы:
- пляж «Ланжерон»
- пляж «Золотой берег» на 16-й станции Большого фонтана
- пляж возле ресторана «Кораблик» на 13-й станции Большого фонтана.
В случае возникновения воздушной тревоги на всех локациях есть бомбоубежища.
Также в Свято-Успенском Одесском мужском монастыре можно набрать освящённую воду из святого монастырского источника.
В Свято-Покровском скиту с. Мариновка, а также в женском монастыре в честь иконы Божией Матери «Целительница» с. Холодная балка после Божественной литургии можно погрузиться в Крещенскую воду в освящённых источниках.
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